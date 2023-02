Diffidati Lipsia-Manchester City: i diffidati in vista del ritorno degli ottavi di finale Champions League 2022/2023

Tutto pronto per Lipsia-Manchester City, andata degli ottavi di finale di Champions League 2022/2023. La squadra di Josep Guardiola ha volerà in Germania per riprendere il cammino europeo, arrivando alla sfida da favorita. I padroni di casa invece, contro i fortissimi Citizens, non hanno nulla da perdere, e potranno giocare con la mente libera. Sulla questione diffidati ci sono buone notizie per entrambe le squadre. Nessun componente delle due fazioni è infatti diffidato e quindi, in caso di un eventuale ammonizione durante la gara, nessuno salterà la sfida di ritorno nella terra di Albione.