Coppa Italia Serie C 2023/2024, Vicenza avanti ai supplementari: Pro Patria battuta 3-2

di Mattia Zucchiatti 20

Il Vicenza batte 3-2 la Pro Patria e si qualifica per gli ottavi di finale di Coppa Italia Serie C 2023/2024, dove sfiderà la Triestina. La partenza a razzo della squadra di casa sembra indirizzare la sfida. Al 6′ De Col conferma le sue doti realizzative calciando al volo in rete sugli sviluppi di un calcio d’angolo. L’1-0 non scuote la Pro Patria che nel giro di cinque minuti subisce anche il secondo. Jimenez ispira Rolfini che si presenta a tu per tu con Mangano ed è lucido a realizzare il raddoppio. La formazione di Colombo cresce dal 20′ in poi, affacciandosi con pericolosità prima con Pitou e poi con Fietta, ma in entrambi i casi il Vicenza si salva. Ad inizio ripresa la Pro Patria prende subito in mano il match. Al 52′ Piran crossa in area e Citterio di testa accorcia le distanze. Quattro minuti dopo Tronchin provoca un rigore in area e Parker dagli undici metri realizza il 2-2. La partita si trascina al supplementare. E al 105 Della Morte serve una gran palla a Tronchin che firma il gol del 3-2 definitivo.