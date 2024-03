Controlli polizia prima di Bayern Monaco-Lazio: italiano arrestato per aver fatto il saluto nazista in un ristorante

In seguito ai controlli di polizia per via della presenza dei tifosi della Lazio a Monaco di Baviera, prima della sfida di Champions League, come riporta LaPresse, le forze dell’ordine tedesche hanno arrestato un giovane turista italiano di 18 anni, per aver mostrato il saluto nazista “Heil Hitler” in un ristorante. Lo ha riferito un portavoce della polizia: “Lunedì 4 marzo, intorno alle 23:30, c’è stata un’operazione di polizia in un ristorante. L’antefatto era che un ospite aveva mostrato il cosiddetto ‘saluto hitleriano’. Il sospettato, un turista italiano di 18 anni, è stato trovato sul posto e temporaneamente arrestato. Il 18enne è stato portato in una stazione di polizia per ulteriori accertamenti. Da lì è stato rilasciato dopo che le misure di polizia sono state completate ed è stato versato un deposito cauzionale”.