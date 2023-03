Club Brugge, Parker: “Benfica squadra di livello mondiale. Fiduciosi per il ritorno”

L’allenatore del Club Brugge, Scott Parker, ha parlato alla vigilia della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Benfica: “Guardando la partita dell’andata continuo a pensare che sia stata molto competitiva e incerta fino alla fine, con i loro gol nati da due nostri errori. Questo mi fa ben sperare per il ritorno, sapendo però che ora partiamo sullo 0-2. È una grande sfida per noi”. Il tecnico ha poi proseguito: “Vedo la mia squadra fiduciosa, e questo mi da molta fiducia per la partita di domani. La sconfitta nel campionato belga è avvenuta in un’altra competizione. Loro sono un top team con tante qualità individuali, una squadra di livello mondiale. Conosciamo le loro qualità e tutto quello che hanno fatto bene in Europa e in Portogallo. Domani affronteremo una squadra molto forte”.