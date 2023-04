Chelsea, Lampard: “Dobbiamo lavorare per ribaltare tutto. Possiamo farlo”

“Se siamo a pezzi? Non direi così, non siamo però dove vogliamo essere. La classifica è quella che è e in Champions partiamo da 0-2. Dobbiamo lavorare per ribaltare tutto”. Sono queste le dichiarazioni di Frank Lampard alla vigilia della sfida contro il Real Madrid. “Considerando la situazione attuale e l’avversario che abbiamo davanti, passare il turno sarebbe ovviamente speciale. Il Real ha un grande allenatore, lo scorso anno ha guidato la squadra fino alla finale con una resilienza incredibile. Dimostrano sempre di avere talento, etica del lavoro e leadership per trascinare gli altri”.

Poi ha concluso: “Non ho dubbi che l’atmosfera sarà positiva, ma starà a noi come squadra giocare con voglia e consapevolezza di voler ribaltare la situazione. Ho giocato qui così tante partite di Champions da sapere che l’ambiente sarà grandioso ma toccherà a noi coinvolgere il pubblico che potrà darci una mano”, conclude il tecnico inglese.