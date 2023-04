Champions League: tifosi del Liverpool fanno causa alla Uefa per l’organizzazione della finale dell’anno scorso

Gli avvocati che agiscono per conto dei tifosi del Liverpool coinvolti nel caos della finale di Champions League della scorsa stagione a Parigi hanno formalmente presentato quasi 900 denunce contro la Uefa. Una revisione indipendente ha concluso a febbraio che la Uefa aveva la “responsabilità primaria” per ciò che ha quasi portato a una “catastrofe mortale di massa” nella partita finale dello scorso maggio. I tifosi si sono trovati rinchiusi contro le recinzioni perimetrali dello stadio prima della partita contro il Real Madrid a causa di carenze organizzative e sono stati poi lanciati con gas lacrimogeni dalla polizia francese. I tifosi lasciati fuori sono poi stati risarciti del biglietto.La causa si baserebbe sul fatto che la Uefa non sia riuscita a garantire un ambiente sicuro e protetto per i partecipanti e potrebbe essere responsabile legalmente per coloro che hanno subito lesioni fisiche e/o psicologiche. Anche Ceferin si era scusato un mese fa per l’accaduto.

L’indagine indipendente pubblicata a febbraio ha rilevato che l’organo di governo del calcio europeo è il principale responsabile dei gravi problemi di congestione fuori dal campo. Ceferin è apparso anche alludere alla colpevolezza della sua organizzazione nel disordine al Congresso Uefa di mercoledì a Lisbona, promettendo di imparare dall’evento. “Non dobbiamo mai dimenticare gli errori del passato e dobbiamo rimanere sempre umili Niente può mai essere dato per scontato. Purtroppo, a differenza dei portieri, i leader non possono mai mantenere la porta inviolata. Nessun leader può vantare un record senza macchia, per quanto investa e per quanto appassionato, professionale o esperto sia. C’è sempre qualche macchia, qualche errore che macchia la nostra reputazione, errori che si vorrebbero cancellare. Io non sono diverso e la Uefa non è diversa. La cosa più importante è capire l’errore, cambiare e non ripeterlo”. . La Uefa ha successivamente implementato un sistema di rimborso per coloro che hanno acquistato i biglietti per la finale, vinta 1-0 dal Real Madrid, dopo aver riconosciuto “l’esperienza negativa“.