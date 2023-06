Champions League, maxischermo in provincia di Caserta per la finale

Maxischermo in piazza nel Casertano per la finale di Champions League Inter-Manchester City, in programma sabato 10 giugno. L’Amministrazione comunale di Santa Maria a Vico​,​in collaborazione con l’Inter Club Valle di Suessola​, hanno organizzato un evento che prevede la visione della gara su un maxischermo ​in ​p​iazza Aragona.​ “Unitevi a noi per tifare e sostenere l’Inter nella battaglia per il titolo europeo. Sarà un’esperienza indimenticabile nella cornice della splendida Piazza Aragona. Non importa se siete tifosi di lunga data o semplicemente amanti dello sport, siete tutti i benvenuti”​, ​si legge sulla pagina ufficiale del club, l’unico presente in Valle di Suessola con circa 100 iscritti.​ ​​Il programma della giornata inizierà alle 9 di mattina, con l’apertura del club per i rinnovi del tesseramento e le nuove iscrizioni. Dalle 16 alle 18 ci sarà l’allestimento della piazza “​per accogliere tutti gli interisti e gli appassionati che parteciperanno alla visione della finale di Champions League”. Dalle 19 alle 21 si svolgerà il prepartita con dj set e servizio ristorazione, dalle 21 la visione della partita sul maxischermo allestito nella piazza.