Champions League, Haaland sfida il Bayern Monaco con un nuovo look

Il Manchester City è pronto a sfidare il Bayern Monaco nell’andata dei quarti di finale di Champions League. E Pep Guardiola fa affidamento su Erving Haaland, autentico protagonista di questa stagione dei Citizens, la sua prima in Inghilterra. Per il match contro i bavaresi l’attaccante norvegese ha deciso di scendere in campo con un nuovo look. Ora i suoi tifosi aspettano altri gol per coronare il sogno Champions che da troppi anni sfugge.

💇‍♂️💈 Haaland's new look! Ready for tomorrow's UCL clash vs Bayern… pic.twitter.com/UtgQWxwRRm — EuroFoot (@eurofootcom) April 10, 2023