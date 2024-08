Champions League 24/25, Galatasaray ko nello spareggio di andata: lo Young Boys vince 3-2 in Svizzera

Lo Young Boys batte 3-2 il Galatasaray nella gara di andata degli spareggi di Champions League 2024/2025. Alla doppietta di Monteiro (2′ e 45+4) per la squadra svizzera, ha risposto l’altro centravanti, Batshuayi, che ha realizzato due reti, al 67′ e al 72′, per riportare il punteggio in parità. Nel finale, però, dopo l’espulsione per doppio giallo di Bardakci, lo Young Boys è tornato in vantaggio grazie al rigore di Ugrinic. Il discorso qualificazione ora si sposta all’Ali Sami Yen Spor Kompleksi, dove il prossimo 27 agosto è in programma il match di ritorno.

Vittoria esterna per il Salisburgo che supera 2-0 la Dinamo Kiev con le reti di Nene (29′) e Kjaergaard (rigore al 50′). Stesso risultato, sempre in trasferta, dello Sparta Praga che in Svezia si impone per 2-0 sul Malmo con l’autogol dell’ex Udinese Stryger Larsen (21′) e la rete di Rynes (89′). Pareggio per 1-1 invece tra Midjtylland e Slovan Bratislava: alla rete di Blackman (59′) risponde Chilufya (79′).

I risultati delle gare di andata dello spareggio di Champions League – Mercoledì 21 agosto

Dinamo Kiev-Salisburgo 0-2 (29′ Nene, 50′ rig. Kjaergaard)

Malmo-Sparta Praga 0-2 (31′ Stryger Larsen, 89′ Rynes)

Mitjylland-Slovan Bratislava 1-1 (59′ Blackman, 79′ Chilufya)

Young Boys-Galatasaray 2-2 (3′ Monteiro, 45+4 Monteiro, 67′ Batshuayi, 72′ Batshuayi)