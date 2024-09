Champions League 2024/2025: Bayer Leverkusen esagerato, colpo esterno del Benfica

Il Bayer Leverkusen debutta col botto in Champions League e vince la quarta trasferta in altrettante partite giocate lontano dalla BayArena (dove nell’unico incontro disputato in stagione ha invece perso). La squadra stellare guidata da Xabi Alonso, campione in carica della Bundesliga, si è abbattuta come un uragano sul malcapitato Feyenoord, vincendo con un secco 0-4 al De Kuip di Rotterdam. Primo tempo che già dice tutto su questa partita: arrivano quattro gol da parte dei tedeschi, con Wirtz capace di segnare una doppietta all’esordio assoluto nella competizione più prestigiosa, Grimaldo a frmare il momentaneo raddoppio e il poker che è frutto di uno sfortunato autogol del portiere Wellenreuther. Nella ripresa i ritmi calano ed è piena gestione per gli ospiti, che si portano ai piani altissimi della maxi-classifica unica.

Successo in trasferta anche per il Benfica nell’altra sfida delle ore 18.45. I portoghesi passano nell’infernale catino del Marakana di Belgrado, battendo la Stella Rossa per 1-2, ma devono faticare nel finale. L’incontro è indirizzato nel primo tempo dalle reti di Akturkoglou tutto solo sul secondo palo e di Kokcu con una splendida punizione, nella ripresa i serbi spigono sull’acceleratore e ci provano in tutti i modi a rientrare in partita, accorciano con Milson a quattro minuti dalla fine e c’è un assedio conclusivo però non fruttuoso.