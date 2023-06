Champions League 2023/2024, turno preliminare: programma, date e orari

Scattato ufficialmente il via alla Champions League 2023/2024. A pochi giorni dalla finale tra Manchester City e Inter, a Nyon ha avuto luogo il sorteggio del primissimo turno preliminare della nuova edizione. Il turno preliminare è un mini-torneo composto da semifinali (27 giugno) e finale (30 giugno). Le partite saranno in gara unica e si disputeranno allo stadio Kópavogsvöllur di Kópavogur, in Islanda. Ai fini amministrativi, per la finale, la vincente della semifinale 1 (Atlètic Club d’Escaldes o Budućnost Podgorica) sarà considerata la squadra di casa per l’ultimo atto.

Semifinali turno preliminare (27 giugno, orario da definire)

Atlètic Club d’Escaldes (AND) – Budućnost Podgorica (MNE)

Tre Penne (SMR) – Breidablik (ISL)

Finale turno preliminare (30 giugno, orario da definire)

Da definire