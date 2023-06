Real Madrid, Brahim Diaz: “So cosa vuole dire indossare questa maglia, vogliamo scrivere la storia”

In occasione del suo ritorno al Real Madrid, Brahim Diaz ha parlato alla stampa durante la conferenza di presentazione. Lo spagnolo, dopo tre anni in prestito al Milan, è finalmente pronto a giocarsi le sue carte con i Blancos: “Ringrazio il presidente e i tifosi per il grande affetto ricevuto in questi giorni. Per me significa molto essere preso in considerazione per continuare a scrivere la storia del miglior club del mondo. So cosa vuol dire vestire questa maglia e rappresentare il Real Madrid. Sono tornato più desideroso che mai di migliorarmi“. Il 23enne ha poi concluso con il classico ‘Hala Madrid’.

Leggi anche: Florentino Perez a Brahim Diaz: “lasciato il segno in uno dei club più leggendari come il Milan”