Champions League 2023/2024, sorteggio Lazio ai gironi: tutte le possibili avversarie

Tutto pronto per il sorteggio di Champions League 2023/2024 per quanto riguarda la fase a gironi e la Lazio, che dopo il secondo posto in campionato riassapora la massima competizione europea, è pronta a conoscere le sue rivali partendo dalla terza fascia: di seguito vi proponiamo tutte le possibili avversarie che potrebbero uscire dall’urna di Montecarlo per i biancocelesti. La squadra di Maurizio Sarri, partita in modo disastroso in Serie A con due sconfitte, pescherà una squadra dalla prima fascia, una dalla seconda fascia e una dalla quarta fascia, non potendo pescare in ogni caso le formazioni italiane, che non si potranno incrociare tra di loro nella fase a gironi. Ipotizzando il girone più complesso, questo contiene Manchester City, Real Madrid e Newcastle, il migliore a livello ipotetico, invece, è con Feyenoord, Lipsia e la qualificata dai playoff meno competitiva. Di seguito ecco allora tutte le possibili avversarie della formazione laziale.

POSSIBILI AVVERSARIE LAZIO GIRONI

UNA TRA (prima fascia): Manchester City, Siviglia, Barcellona, Bayern Monaco, PSG, Benfica, Feyenoord;

UNA TRA (seconda fascia): Real Madrid, Manchester United, Borussia Dortmund, Atletico Madrid, Lipsia, Porto, Arsenal

UNA TRA (quarta fascia): Newcastle, Union Berlin, Lens, Young Boys, Galatasaray, Celtic, Aek o Antwerp, Real Sociedad o Rakow