Champions League 2023/2024, sorteggio Inter ai gironi: tutte le possibili avversarie

Tutto pronto per il sorteggio di Champions League 2023/2024 per quanto riguarda la fase a gironi e l’Inter, finalista perdente uscente, si trova in seconda fascia in base al suo ranking Uefa ed è pronta a conoscere le sue rivali: di seguito vi proponiamo tutte le possibili avversarie che potrebbero uscire dall’urna di Montecarlo per i nerazzurri. La squadra di Simone Inzaghi, unica a non aver subito nemmeno un gol in tutti i cinque top campionati, pescherà pertanto una squadra dalla prima fascia, una dalla terza fascia e una dalla quarta fascia, ma non potrà pescare naturalmente le formazioni italiane, che non si potranno incrociare tra di loro nella fase a gironi. Andando a delineare il girone più complesso, questo prevede Manchester City, Shakhtar e Newcastle, il migliore potenzialmente con Feyenoord e le due qualificate dai playoff meno competitive. Di seguito ecco allora tutte le possibili avversarie della formazione interista.

POSSIBILI AVVERSARIE INTER GIRONI

UNA TRA (prima fascia): Manchester City, Siviglia, Barcellona, Bayern Monaco, PSG, Benfica, Feyenoord;

UNA TRA (terza fascia): Shakhtar Donetsk, Salisburgo, Stella Rossa, Braga, Rangers o Psv, Real Sociedad o Copenaghen

UNA TRA (quarta fascia): Newcastle, Union Berlin, Lens, Young Boys, Galatasaray, Celtic, Aek o Antwerp, Real Sociedad o Rakow

*possono scalare in quarta fascia