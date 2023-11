Champions League 2023/2024: oltre a Sinner c’è anche Berrettini a San Siro per Milan-Borussia Dortmund

Tutto esaurito a San Siro per Milan-Borussia Dortmund, valida per la quinta giornata dei gironi di Champions League. Sugli spalti, oltre a Jannik Sinner, inquadrato con Ibrahimovic, c’è anche Matteo Berrettini con la compagna Melissa Satta. Inizio sfortunato per i rossoneri, che hanno sbagliato un rigore con Giroud e hanno subito l’1-0 da Reus sempre su rigore.