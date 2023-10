Champions League 2023/2024: lo Shakhtar ribalta l’Anversa, Atletico Madrid di rimonta sul Feyenoord

Incredibile pomeriggio in compagnia della Champions League 2023/2024. Succede di tutto nel cantiere dello stadio di Anversa, dove il Royal Antwerp subisce una pesante sconfitta per 2-3 contro lo Shakhtar Donetsk, ma al termine di una partita semplicemente surreale. Nel primo tempo, infatti, la squadra belga va sul doppio vantaggio grazie ai gol di Muja e Balikwisha, poi nel secondo tempo gravissime papere da parte del portiere Butez, che regala il primo e il terzo gol a opera entrambi di Sikan, mentre la rete del momentaneo pareggio arriva con la punizione di Rakyckyj nettamente deviata. 2-3 e ribaltone completato, ma ecco che al 94′ c’è il calcio di rigore in extremis per i padroni di casa: dal dischetto va capitan Alderweireld che però calcia clamorosamente a lato per la disperazione di compagni e tifosi.

Partita frizzante anche al Metropolitano di Madrid, dove l’Atletico questa volta riesce a vincere dopo la beffa di Roma. Un gran Feyenoord passa in vantaggio con l’autogol di Hermoso, quindi arriva il pareggio di Morata, ma è di nuovo avanti la formazione olandese grazie alla rete di Hancko, pareggiata sempre nel primo tempo, in pieno recupero, dal gol di Griezmann. E’ ancora Morata, a inizio ripresa, a firmare il definitivo 3-2, che resta tale nonostante gli ospiti tentino di imitare la Lazio facendo salire per circa tre minuti il portiere nel recupero.