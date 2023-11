Champions League 2023/2024, l’Inter punta il primo posto: si deciderà tutto nello scontro diretto con la Real Sociedad

L’Inter si garantisce un posto negli ottavi di finale con due giornate di anticipo grazie al successo arrivato a Salisburgo. Ora l’obiettivo si sposta e diventa necessariamente quello di raggiungere il primo posto nel girone. Al momento i nerazzurri sono in testa insieme alla Real Sociedad a quota 10 punti. A fine mese la squadra di Inzaghi andrà a Benfica contro l’ultima in classifica, mentre la compagine spagnola affronterà in casa gli austriaci battuti questa sera da Lautaro e compagni. La speranza è ovviamente quella di avvantaggiarsi sperando in un passo falso della diretta concorrente. Ma a prescindere dai risultati che verranno fuori nel prossimo turno, decisivo sarà lo scontro diretto dell’ultimo, quando la finalista della passata edizione del torneo attende la visita della Real Sociedad.

Anche nel caso l’Inter ci arrivasse forte di un eventuale +3, in ogni caso gli spagnoli rimarrebbero in corsa perché con una vittoria poi a Milano riuscirebbero a tornare pari con lo scontro diretto in proprio favore. E lo stesso varrebbe nel senso opposto: anche perdendo la prossima partita in Portogallo, i nerazzurri con un successo all’ultima contro gli spagnoli si assicurerebbero la prima piazza. Insomma, chi vince a San Siro è prima nel girone.