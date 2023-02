Champions League 2022/2023, quanti soldi vale la qualificazione ai quarti di finale? Il guadagno

Non sono cambiati, rispetto alla precedente edizione, i premi Champions League distribuiti dalla Uefa. Con gli ottavi che entrano nel vivo, le società sperano di conquistare anche il tesoretto derivante da una qualificazione ai quarti di finale. L’organismo continentale ha stanziato 2 miliardi di euro, da distribuire in base ai risultati, al ranking, al market pool, oltre alle quote di partenza. Ma quanto vale l’accesso ai quarti di finale? La Uefa distribuirà 10,6 milioni di euro alle otto migliori società europee. Altri 12.5 milioni scatteranno in caso di semifinale, 15.5 per la finale. Poi c’è il market pool da tenere in considerazione, ma l’importo esatto potrà essere calcolato solo a fine competizione.