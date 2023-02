Basket femminile, Italia tra le 16 squadre qualificate agli Europei 2023: l’8 marzo il sorteggio dei gironi

Archiviata la fase di qualificazione agli Europei 2023 di basket femminile, non resta che attendere il sorteggio e poi sarà finalmente tempo della rassegna continentale. L’appuntamento è dal 15 al 25 giugno tra Tel Aviv (Israele) e Lubiana (Slovenia) e tra le protagoniste ci saranno anche le azzurre. Vincitrice del proprio girone con un paio di turni d’anticipo, l’Italia sarà una delle 16 nazionali al via. Presenti ovviamente Israele e Slovenia come paesi ospitanti, ma anche Belgio, Repubblica Ceca, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Lettonia, Montenegro, Serbia, Slovacchia, Spagna, Ungheria e Turchia. Il sorteggio è in programma l’8 marzo ma non sono state ancora definite le fasce, le quali verranno rese note solo una volta aggiornato il ranking FIBA.