Champions League 2022/2023, l’Inter gioca il ritorno col Benfica in casa: ecco il regolamento

L’Inter è stata estratta per prima, ma giocherà in casa il ritorno dei quarti di finale contro il Benfica. La Uefa alla vigilia del sorteggio aveva fatto sapere che “In base alla decisione delle autorità locali competenti e come confermato dalla stessa federazione nazionale, AC Milan e FC Internazionale Milano, che condividono lo stesso stadio per le partite casalinghe, non possono giocare nella stessa serata e nemmeno in casa nell’arco di 24 ore”. Di conseguenza “In questo caso, ovvero se i due club dovessero essere sorteggiati con la stessa sequenza (entrambi con andata o ritorno in casa), il Milan, in quanto campione nazionale, avrà la priorità, indipendentemente dall’avversario di una delle due squadre. Pertanto, la partita del Milan non sarà invertita”, faceva sapere la Uefa. Di conseguenza, il Milan, estratto contro il Napoli, giocherà regolarmente la partita di andata a San Siro tra l’11 e il 12 aprile, mentre l’Inter ospiterà il Benfica in casa tra il 18 e il 19 aprile.