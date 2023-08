Champions League 2022/2023, Aek Atene-Dinamo Zagabria rinviata: cosa succede con le scommesse

L’Uefa ha deciso di rinviare l’incontro tra Aek Atene e Dinamo Zagabria, valevole per l’andata del terzo turno preliminare di Champions League 2023/2024. Una decisione inevitabile dopo la rissa che ha coinvolto gli ultras delle due squadre nella notte e in cui un 22enne tifoso greco è stato pugnalato a morte. In un momento del genere il calcio passa in secondo piano e i pensieri vanno alla famiglia del ragazzo.

Cosa succede con le scommesse?

Dal momento che la gara non è mai cominciata ed è stata rinviata, la quota diviene in automatico void. Perciò, chi ha scommesso una singola su questa partita, o l’avesse inserita in una multipla, vedrà la quota diventare in automatico 1. Inoltre, per la singola verrà restituito il denaro scommesso, mentre nella multipla il match verrà semplicemente eliminato e la vincita potenziale scalerà.