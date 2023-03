Champions, Europa e Conference League, statistiche ottavi: tante sfide inedite per le italiane

Ritorno dei primi quattro ottavi di finale di Champions League, stasera alle 21,00 il Chelsea ospita il Borussia Dortmund (andata 1-0 per i gialloneri), la partita sarà trasmessa anche in chiaro su Canale 5. Contemporaneamente il Benfica riceve il Brugge (andata 2-0 per i biancorossi), domani sempre alle 21,00 il Milan fa visita al Tottenham (andata 1-0 per i rossoneri), arbitra Turpin. Contemporaneamente il Bayern Monaco ospita il PSG (andata 1-0 per i bavaresi), dirige Orsato.

Andata ottavi di finale di Europa League, giovedì alle 18,45 la Roma riceve la Real Sociedad: prima gara in assoluto nelle competizioni europee tra le due squadre, arbitra lo svizzero Scharer. Alle 21,00 la Juventus attende il Friburgo: match inedito tra le due formazioni in tornei europei, per i tedeschi inoltre è il primo confronto con una compagine italiana. Dirige il greco Sidiropoulos.

Andata ottavi di finale di Conference League, stasera alle 18,45 la Lazio ospita l’AZ Alkmaar: primo scontro diretto in competizioni europee tra le due squadre, arbitra lo svedese Nyberg. Giovedì alle 21,00 la Fiorentina riceve il Sivasspor: primo confronto assoluto nei tornei europei tra le due formazioni, dirige l’albanese Jorgii. La partita sarà trasmessa anche in chiaro su TV8.