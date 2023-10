Celtic-Lazio, Fabiani: “Nessun Sarri contro Lotito, venuto fuori un caso che non esiste”

“Non c’è da fare il pompiere in modo più assoluto, non devo dire niente. Sono stati estrapolati alcuni concetti espressi da Sarri, lui lo ha fatto con una dialettica di tipo calcistico e chi fa calcio lo sa cosa voleva dire, solo che si presta a diverse interpretazioni ed è venuto fuori un caso che in realtà non esiste”. Queste le parole del direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, a Sky Sport prima del match contro il Celtic: “Non c’è alcun Sarri contro Lotito, c’è un gruppo consapevole della propria forza che vuole fare bene. Lotito ci tiene tantissimo alla squadra, a volte esterna il disappunto, fatto che per noi è un bene”.