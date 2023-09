Braga-Napoli, Garcia: “Sono sereno e tranquillo. Dobbiamo essere più efficaci sotto porta”

“Ho sentito De Laurentiis, né più né meno delle altre volte. Sono sereno e tranquillo. Se lo è anche il patron? Sembra sereno. Chiedete a lui”. Lo ha detto il tecnico del Napoli, Rudi Garcia, alla vigilia del debutto in Champions contro il Braga. “Cosa non funziona nel Napoli? Dobbiamo essere più efficaci, non abbiamo preso la porta nelle ultime due gare – ha aggiunto il mister dei campioni d’Italia in conferenza stampa – Dobbiamo essere in grado di finire le sfide senza prendere gol. Analizzando le statistiche abbiamo subito otto tiri in porta e cinque gol presi. Non difendiamo così male ma qualcosa va migliorato”, ha detto ancora. Per ora la testa è all’Europa: “Dobbiamo essere più continui ma il campionato è il campionato e la Champions è la Champions. C’è un girone da superare, sono sei partite e quella di domani sera conta molto di più del campionato. Siamo qui per vincere. Arriviamo con determinazione, con ambizione e anche con fiducia”. “Loro hanno qualità, conosciamo bene alcuni giocatori, ci sono tanti che hanno giocato in Francia e conosciamo bene, da Fonte a Moutinho. Penso anche a Bruma, Ruiz e non solo. Bisognerà essere continui, fin dal primo minuto dobbiamo mostrare determinazione, dare tutto e cominciare bene questa Champions League”, ha concluso Rudi Garcia.