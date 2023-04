Benfica, Ramos: “Milan o Napoli in semifinale? Innanzitutto dobbiamo battere l’Inter”

Goncalo Ramos, il centravanti titolare del Benfica, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida all’Inter, andata dei quarti di finale di Champions League: “Tutte le squadre che sono arrivate ai quarti di finale di Champions League sono molto pericolose. L’Inter ha giocatori di grande qualità: non parlo solo degli attaccanti o dei calciatori offensivi, la loro rosa è forte per intero e noi dovremo essere attenti e preparati per affrontali al meglio. Milan o Napoli in semifinale? Non ho preferenze, prima dobbiamo affrontare l’Inter”, ha concluso Ramos.