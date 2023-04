Benfica, Rui Costa: “Inter? Lotteremo fino alla fine, non è ancora finita”

“All’andata abbiamo incassato la prima sconfitta stagionale in Champions dopo 10 vittorie e due pareggi, un inedito per il club. Siamo in una situazione di svantaggio, anche pesante per quello che si è visto in campo, ma abbiamo l’obbligo di lottare fino alla fine ed è quello che faremo. Sono sicuro che la squadra darà tutto fino all’ultimo secondo”. Manuel Rui Costa, presidente del Benfica, prima della partenza per Milano non ha dubbi sull’impegno della squadra domani a San Siro, nel ritorno dei quarti di Champions con l’Inter. Si riparte dal 2-0 ottenuto dai nerazzurri a Lisbona “e non è ancora finita. La partita più importante della stagione? Per il Benfica lo sono tutte, anche se questa deciderà se andremo avanti o meno in Champions”. La squadra di Schmidt è reduce da tre ko di fila: “Non possiamo dimenticare i 9 mesi e mezzo precedenti, siamo in testa al campionato dall’inizio e abbiamo fatto un grande percorso in Champions. Ho fiducia nei giocatori e nell’allenatore, sono sicuro che finiremo bene la stagione”