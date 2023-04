Benfica-Inter in tv in chiaro: data, canale, orario e streaming andata quarti Champions League 2022/2023

Tutto pronto per il fischio d’inizio di Benfica-Inter, match valido per l’andata dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. Calcio d’inizio alle 21:00 di martedì 11 aprile nella cornice dell’Estadio Da Luz di Lisbona. Match di vitale importanza per i nerazzurri, che stanno faticando parecchio in campionato e non vogliono lasciarsi scappare l’opportunità di fare strada in Europa. Compito tutt’altro che agevole per la squadra di Inzaghi, che fa visita all’ostico Benfica dell’ex Joao Mario. Essendo un match d’andata, l’obiettivo minimo è tenere aperti i giochi in vista del ritorno, perciò anche un pareggio potrebbe andar bene. La partita verrà trasmessa sui canali di Sky Sport Uno (201 del satellite), Sky 4K (213 del satellite) e Sky Sport (252 del satellite), e ovviamente in streaming su SkyGo e NOW. La gara sarà trasmessa anche in chiaro in tv, su Canale 5, e di conseguenza in streaming su MediasetPlay.