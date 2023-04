Bayern Monaco, Tuchel: “Imparo da Guardiola. Noi sfavoriti, ma non è un problema”

“Guardiola dimostra più e più volte che può dare alle sue squadre uno stile unico. Imparo da lui ogni volta e questo mi rende un allenatore migliore. Penso che si possa vedere chiaramente che ci sono sei o sette anni di grande entusiasmo in questa squadra”. A dirlo è Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco alla vigilia del match d’andata dei quarti di finale della Champions League 2022/2023 che si disputerà in casa del Manchester City. “Sono molto offensivi, hanno un pressing molto alto. È il livello più alto che il calcio europeo ha da offrire. Forse domani saremo sfavoriti, ma per noi non è un problema – ha proseguito poi parlando di Haaland – È impressionante. I numeri, la fame di gol. Ovviamente non è solo lui. La velocità del gioco è estremamente alta, creano molto per Haaland. Possiamo fermarlo solo come gruppo”, ha concluso.