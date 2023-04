Bayern Monaco, Tuchel: “Ci crediamo, dobbiamo giocare con lo spirito giusto”

Il Bayern Monaco prova una disperata e clamorosa impresa per ribaltare lo 0-3 dell’andata subito sul campo del Manchester City. Il neo tecnico Thomas Tuchel in conferenza stampa analizza così la partita di domani sera: “Abbiamo bisogno di giocare al meglio, con lo spirito giusto, nella speranza che gli episodi ci siano favorevoli, cosa che non è accaduta all’andata dove siamo stati duramente puniti in alcune occasioni. Abbiamo chiaro in mente chi avremo di fronte e sappiamo che sarà estremamente dura. Dobbiamo ragionare cercando di fare piccoli passi, di mettere mattone dopo mattone, la partita non si riduce al primo tempo, spero che anche il pubblico ci aiuti in questo e ci spinga dando energia alla squadra”.

I bavaresi, però, arrivano da un’altra prestazione incolore in campionato, dove non sono andati oltre il pareggio contro l’Hoffenheim: “La prestazione negativa è una nostra responsabilità, l’approccio non è stato quello giusto. La mancanza di continuità è una costante di questa stagione, anche all’interno di una singola partita ed è su questo che dobbiamo lavorare”.

Il tecnico non si sbilancia sulla presenza dal 1′ di Mané dopo la lite del senegalese con Sané alla fine del match d’andata. Intanto, difende Upamecano, protagonista di qualche disattenzione di troppo: “Puntare il dito contro i singoli non serve e non aiuta la squadra, come ho già detto abbiamo pagato a caro prezzo gli episodi, ma abbiamo la massima fiducia in lui, è giovane e ha un potenziale incredibile”. Fiducia in Upamecano, ma in generale su tutta la squadra.