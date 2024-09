Bayern Monaco, quattro gol e quattro record per Harry Kane contro la Dinamo Zagabria

“Conservo tutti i palloni dopo le triplette. I miei compagni potrebbero essere stufi di firmarle, ma voi continuate a farle arrivare“. Lo ha detto Harry Kane dopo la splendida serata in Champions League, dove col suo Bayern Monaco ha segnato quattro gol, più uno annullato, più una traversa, sulla malcapitata Dinamo Zagabria nel 9-2 dell’Allianz Arena.

Con questo poker personale, poi, l’attaccante inglese ha battuto alcuni record e raggiunto primati invidiabili: è ora il miglior marcatore inglese nella storia della Champions League o della Coppa dei Campioni con 33 gol in 45 partite, superato Rooney; è il primo giocatore inglese a segnare quattro gol in una partita di Champions League; è il primo giocatore inglese a segnare una tripletta o più per una squadra non inglese in Champions League; è il primo giocatore a segnare una tripletta di rigori in una partita di Champions League o di Coppa dei Campioni.

Non solo: ha segnato il suo 50°, 51°, 52° e 53° gol con il Bayern Monaco alla sua 50° presenza con il club. Ha segnato la 24esima tripletta della sua carriera, per la quinta volta che ha segnato triplette o quadruple. Ha segnato il suo nono gol in cinque partite questa stagione per il Bayern, oltre a due gol in due partite per l’Inghilterra.