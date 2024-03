Bayern Monaco-Lazio, Sarri: “Rammarico per l’andata, ma il bilancio della Champions è positivo”

“Fino al secondo gol abbiamo giocato a buoni livelli contro il Bayern vero. Queste squadre, in questa manifestazione, tirano fuori tutto. Abbiamo avuto l’occasione per segnare, l’1-0 non ci avrebbe tolto le speranze, il 2-0 ci ha fatto rientrare negli spogliatoio con poca convinzione di rimettere a posto le cose. Rammarico per l’andata? E’ un pensiero che mi sfiora da due settimane, prendere gol con un altro risultato poteva essere un’altra storia ma il divario tecnico c’è“. Così Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, commenta a Sky Sport la sconfitta contro il Bayern Monaco che è costata l’eliminazione dalla Champions alla squadra biancoceleste. Poi, sul bilancio di questa Champions disputata dai capitolini, il mister sottolinea come sia “positivo per forza perché per una squadra come noi, che fa più vittorie che sconfitte, non può che esserlo. Champions l’anno prossimo? Siamo al limite, la stagione in campionato non è stata ai nostri livelli massimali per tante concause, vediamo se riusciamo a risalire“, termina Sarri.