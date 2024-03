Bayern Monaco-Lazio, Provedel: “Spiace perché si poteva fare qualcosa in più”

“Spiace perché si poteva fare qualcosa in più. Fino al gol la partita era equilibrata, abbiamo avuto qualche occasione ma dopo il gol subito non siamo più a stare in campo come avevamo fatto prima. Purtroppo è andata così, sull’1-0 il risultato era in parità ed è un peccato perché qualcosa eravamo riusciti a creare. Mi spiace non essere riusciti a stare in campo nello stesso modo“. Sono queste le parole di Ivan Provedel, portiere della Lazio, dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco ai microfoni di Sky Sport.

“Noi ci aspettavamo questo Bayern, il ritmo della Champions è questo e il Bayern ha più qualità rispetto ad altre squadre. Alla fine i valori in campo sono usciti e senza intensità non siamo riusciti a fare qualcosa per cercare di qualificarci. Tutto questo deve essere uno stimolo, la qualificazione agli ottavi ce la siamo guadagnata con i risultati. Questo deve darci consapevolezza che possiamo cercare di giocarsela anche con avversari superiori. Il mio gol? Rimane un piacevole ricordo“, conclude Provedel.