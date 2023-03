Bayern Monaco, il presidente Hainer: “Non si ottiene tutto con i soldi, fiero della nostra organizzazione”

Il presidente del Bayern Monaco, Herbert Hainer, ha espresso tutta la sua soddisfazione per la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Queste le sue parole, con un riferimento alla presidenza degli avversari battuti del Psg: “E’ chiaro che non si può fare tutto solo con i soldi, ma che c’è molto lavoro di struttura e sviluppo. Il successo ci dà ragione. Proseguiamo per la nostra strada, questa è la via del Bayern. Vogliamo generare tutto dalle nostre risorse”.