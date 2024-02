Avanti Roma e Milan, l’Italia porta sette squadre agli ottavi in Europa. E il ranking continua a sorridere

Altra settimana da incorniciare per il calcio italiano in Europa. Dopo il pareggio in Champions del Napoli contro il Barcellona, sono infatti arrivati due preziosi passaggi del turno in Europa League – da parte di Milan e Roma – che rendono l’Italia l’unico paese con tutte e sette le squadre ancora in corsa. Nessuno così bene finora e questa è una notizia molto importante in ottica ranking, che vede l’Italia saldamente al comando e – numeri alla mano – con maggiori probabilità di consolidare la vetta. Il nostro calcio alimenta così le speranze di qualificare il prossimo anno una quinta squadra in Champions League e, in generale, un’ottava squadra alle competizioni europee. Ovviamente la strada è ancora lunga e le principali favorite per sollevare i rispettivi trofei sono perlopiù squadre inglesi. Poco male, però, visto che il posto extra è riservato alle prime due nazioni e l’Italia, al momento, continua ad avere un vantaggio non indifferente su Germania e Spagna.

IL RANKING AGGIORNATO A GIOVEDI 22 FEBBRAIO

ITALIA 15.571

GERMANIA 14.500

INGHILTERRA 13.875

FRANCIA 13.250

SPAGNA 13.187

REP.CECA 12.750

BELGIO 12.400