Atletico Madrid-Inter, Thuram e la stretta a Savic nelle parti basse (VIDEO)

Episodio molto curioso in Atletico Madrid-Inter. Nel primo tempo supplementare, fa discutere quanto fatto da Marcus Thuram, che si prodiga con discreta veemenza in una stretta alle parti basse di Savic in un corpo a corpo tra i tantissimi che si sono susseguiti nella partita del Metropolitano. Il difensore degli spagnoli protesta a lungo, così come i compagni, ma non vengono presi provvedimenti per il singolare gesto dell’attaccante francese, che poi esce lasciando spazio a Sanchez. I social, come prevedibile, impazziscono, ecco il video.