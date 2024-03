Atletico Madrid-Inter, Dimarco: “Serve la stessa mentalità di sempre, l’1-0 non basta”

“L’1-0 dà pochissimo vantaggio e non possiamo fare l’errore di pensare che basti, dobbiamo andare in campo con la stessa mentalità di sempre e fare la solita partita”. Lo ha detto ai microfoni di Sky Sport il terzino dell’Inter, Federico Dimarco alla vigilia del ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma domani sera in casa dell’Atletico Madrid. Si riparte dall’1-0 dell’andata per i nerazzurri, ma al Metropolitano la squadra di Simeone si trasforma: “Conosciamo il pubblico dell’Atletico, noi all’andata abbiamo avuto San Siro, loro adesso avranno i loro tifosi, sarà una partita bella da giocare”, spiega l’esterno dell’Inter che chiude ribadendo: “Bisognerà scendere in campo con la mentalità con cui abbiamo affrontato ogni partita quest’anno, andare in campo compatti e cercare di portare a casa un risultato positivo”.