Atletico Madrid-Borussia Dortmund, Simeone: “Abbiamo giocato 70 minuti di ottimo livello”

Doppio confronto in discesa ma non ancora chiuso per l’Atletico Madrid, che nell’andata dei quarti di Champions League ha superato per 2-1 il Borussia Dortmund. “Abbiamo giocato settanta minuti di ottimo livello, ma c’è rammarico per non aver segnato la terza rete con Lino – ha dichiarato Diego Simeone – Nel finale di partita abbiamo anche rischiato di subire il pareggio, ma ci sta che gli avversari tentino il tutto per tutto. Il Borussia ha fatto varie sostituzioni offensive, mandando in campo giocatori rapidi che hanno cambiato la gara“. Il tecnico dei colchoneros ha infine concluso: “Al ritorno sarà molto dura, ma dovremo farci trovare preparati per quello che ci attende“.