Atletico-Inter, gol Dimarco: Simeone in svantaggio in casa per la prima volta in partite a eliminazione diretta

Alla sedicesima partita giocata in casa nella sua storia nell’eliminazione a diretta di Champions League sotto la guida di Diego Simeone, l’Atletico Madrid per la prima volta è passato in svantaggio: nelle precedenti 15 partite disputate al Calderon o al nuovo Metropolitano, infatti, la squadra guidata dal tecnico argentino in questi tredici anni non era mai finita sotto nel corso di una partita che si è disputata tra le mura amiche nell’eliminazione diretta della coppa più prestigiosa. E’ stata l’Inter, grazie al gol di Dimarco, a spezzare questo incantesimo che, come ricorda Giuseppe Pastore, resisteva da ben 1443 minuti. Dura però pochissimo: pochi minuti dopo, arriva il pareggio a opera di Griezmann: chiesto fuorigioco di Morata in partenza, ma tutto regolare.