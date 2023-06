Milan, Sacchi: “Cessione Tonali? Cifra irrinunciabile, ma nessun dramma: Napoli è esempio”

Nel corso di un’intervista rilasciata presso La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato di Milan e dell’imminente cessione di Sandro Tonali al Newcastle, affare che porterà ben 70 milioni di euro nelle casse rossonere. “Certe cifre sono irrinunciabili per un club come il Milan, ma non bisogna disperare. Vedrete che punteranno sui giovani, magari non di grande nome, e cercheranno di fare come il Napoli. Non scordiamoci che il Napoli ha vinto lo scudetto dopo aver ceduto Koulibaly, Insigne, Mertens e Fabian Ruiz, cioè i quattro calciatori considerati più forti nella loro rosa di allora”, ha spiegato Sacchi.