Harry Kane e i suoi (possibili) compagni di sfortuna: da Di Natale a Guerrero, quanti top player senza trofei

Una premessa necessaria: difficilmente Harry Kane chiuderà la carriera senza trofei. Al suo Bayern non capita da dodici anni di archiviare un’annata senza titoli in bacheca e in ogni caso il club bavarese ha ancora delle chance da giocarsi in Champions League, dove mercoledì ospiteranno l’Arsenal. La stagione con Tuchel alla guida fino a questo momento è stata deludente (con Kane che ha perso all’esordio col Bayern la Supercoppa di Germania) e il fatto che il miglior marcatore della storia della nazionale inglese sia ancora a secco di trofei all’età di 30 anni non può che sorprendere.

Se Kane non riuscisse a interrompere il digiuno, avrebbe comunque buona compagnia. C’è una lista lunga di top player senza trofei, che include nomi prestigiosi anche del nostro calcio. Come Antonio Di Natale, fantasista di Empoli e Udinese, sesto miglior marcatore della storia della Serie A con 209 reti. Trofei? Zero. Normale, visto che Empoli e Udinese non sono due realtà competitive in termini di trofei, ma anche l’esperienza in nazionale non è stata fortunata, con il secondo posto agli Europei del 2012. Un po’ come Julen Guerrero, che da calciatore ha legato il suo nome all’Athletic Bilbao, club per il quale ha giocato dal 1982 al 2006, senza però riuscire ad alzare titoli.

Senza dimenticare un altro simbolo: Matthew Le Tissier, iconica bandiera del Southampton, che per amore della “casa di Dio” ha accettato una bacheca vuota. Ci sono invece solamente tre Paulistão, il campionato di calcio dello Stato di San Paolo, nella bacheca di una leggenda come Socrates. Sono tre titoli ufficiali, ma è veramente troppo poco per uno che è stato inserito tra i 100 calciatori più forti della storia. Così come è troppo poco l’Intertoto (torneo estivo di tre partite che regalava a tre squadre la qualificazione alla Coppa Uefa) per Giuseppe Signori, tre volte capocannoniere di Serie A con la maglia della Lazio.