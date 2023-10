Champions League, Feyenoord-Lazio: stop alla trasferta olandese per i tifosi biancocelesti

Per gli episodi del passato i tifosi del Lazio non potranno essere parte integrante nella serata che vedrà contrapposti in Champions League il Feyenoord con i biancocelesti di Sarri. Una sfida cruciale per il passaggio del turno delle due squadre per cui, quindi, Luis Alberto e compagni non avranno i loro supporters a fare il tifo.

Stop alla trasferta dei tifosi italiani a Rotterdarm per seguire Feyenoord-Lazio, partita di Champions League in programma il prossimo 25 ottobre. La decisione è stata presa dalle autorità locali, e la Uefa in una nota “prende atto” della scelta. Si viaggia nella stessa direzione per gli olandesi all’Olimpico nella sfida di ritorno.