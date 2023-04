Champions League, Casillas: “Real Madrid-Napoli per me sarà la finale”

Iker Casillas, bandiera del Real Madrid, ha parlato ai microfoni di Dazn in un’intervista a 360 gradi. L’ex portiere delle Merengues e della nazionale spagnola ha svelato quale sarà per lui la finalissima che deciderà la prossima Champions League. Queste le parole di Casillas.

Le parole di Casillas a Dazn: “Chi in finale con il Real Madrid? Se devo analizzare la stagione fin qui, vedo che il Napoli è la squadra che ha fatto meglio. Quindi dico che saranno loro ad arrivare in finale“. Il percorso del Napoli passerà per la partita contro il Milan e per un’eventuale semifinale contro la vincente dello scontro fra Benfica ed Inter, mentre il club di Ancelotti ai quarti se la vedrà con il Chelsea e poi contro la vincente del super quarto fra Bayern Monaco e Manchester City.