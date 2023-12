Ceo Saudi Pro League: “Non vogliamo giocare la Champions. La superlega saudita è una possibilità”

Il Ceo della Saudi Pro League, Carlo Nohra, ha parlato a margine di un’intervista al giornale italiano La Repubblica, ribadendo quali siano le prospettive del campionato arabo che sta vivendo un momento di ascesa, con i colpi di mercato robanti delle squadre del campionato che stanno testimoniando questo. Proprio per questo nel recente passato si è parlato di introduzione di squadre del campionato saudito nella”nostra” Champions League. Per Nohra invece non c’è nessuna possibilità.

Le parole del CEO: “Non è mai stata questa l’intenzione entrare in Champions. Siamo in Asia e ci giochiamo la Champions asiatica, non c’è motivo per pensarla diversamente. Vogliamo elevare gli standard delle competizioni a cui partecipiamo. Non è il desiderio solo dell’Arabia Saudita o della UEFA di cambiare qualcosa o di forzare qualcosa in un prodotto diverso. Ci siamo prefissati di diventare uno dei campionati più importanti del mondo. Siamo solo all’inizio di questo viaggio e sappiamo che sarà lungo e difficile, ma abbiamo mosso i primi passi e continueremo a fare quelli necessari“.