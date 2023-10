Ceferin a LaPresse: “Italia troppo importante per Euro 2024, se non si qualifica è un disastro”

In un’intervista rilasciata a LaPresse a margine della Fiera del Libro di Francoforte, il presidente dell’Uefa Aleksander Ceferin ha parlato dell’importanza di Euro 2024 per l’Italia: “Gli azzurri devono qualificarsi altrimenti sarebbe un disastro. L’Italia è troppo importante e penso che riuscirà a vincere contro l’Ucraina“. Ceferin, che ha gradito la candidatura congiunta di Italia e Turchia per Euro 2032, ha infine preferito sorvolare sul caso scommesse: “Preferisco parlare di libri. L’unica cosa che mi sento di dire che i giocatori dovrebbero rappresentare un modello di comportamento“.