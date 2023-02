Cavese, tifoso dà un pugno all’allenatore della Nocerina: emesso un Daspo di 8 anni

Sono stati identificati dalla Polizia di Stato di Foggia i presunti autori dell’aggressione subita la sera del 19 febbraio scorso dall’allenatore della Nocerina Calcio da parte di un supporter della Cavese all’interno di un’ area di servizio autostradale. Gli agenti della Digos unitamente a personale del Commissariato di Cerignola e con la collaborazione della Digos di Salerno e dei Commissariati di Cava de’ Tirreni e Nocera Inferiore, hanno ricostruito quanto accaduto. La Nocerina calcio ha fatto rientro dalla trasferta di Brindisi nella serata ed ha effettuato una sosta nell’area Ofanto Nord dove sono giunti 4 pullman di tifosi della Cavese che avevano seguito la squadra nella trasferta di Fasano. L’incontro tra squadra della Nocerina e i tifosi della Cavese ha poi visto alcuni tifosi di quest’ultima squadra assumere atteggiamenti aggressivi e provocatori nei confronti dei giocatori e della dirigenza della squadra nocerina, sfociati in un pugno sferrato da un supporter cavese a danno dell’allenatore. Le prime indagini hanno portato all’identificazione di un ultras cavese cui è stato irrogato il provvedimento di Daspo della durata di 8 anni con obbligo di firma per 3 anni. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi.