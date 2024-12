La carriera meravigliosa di Edinson Cavani è ormai sempre più vicina al termine, nonostante la fame che l’attaccante uruguaiano dimostra ancora nel rettangolo verde.

Dopo le parentesi non molto esaltanti, seppur comunque di livello, con la maglia del Manchester United in Premier League e con quella del Valencia in Liga, l’ex attaccante di Napoli e Paris Saint-Germain veste dall’estate del 2023 la maglia del Boca Juniors. Indossare la divisa gialloblu per il Matador è stata la realizzazione di un sogno, e fin dal primo momento ha dimostrato voglia, attaccamento e determinazione per raggiungere risultati importanti con la maglia degli Xeneizes, nonostante l’età sia già abbastanza avanzata per un calciatore.

Cinquantacinque presenze, ventitre gol e due assist: considerando gli attuali trentasette anni dell’attaccante uruguaiano, il suo bottino con la divisa del Boca Juniors è davvero impressionante. Una partecipazione al gol ogni due partite lo rende un giocatore fondamentale per gli equilibri dei gialloblu, che sanno di avere a disposizione un attaccante di sicuro affidamento sia in termini di prestazione sul campo sia come leadership e carisma nello spogliatoio. L’età di Edinson Cavani, però, inevitabilmente porta lui e tutti a delle riflessioni importanti su quello che sarà il suo futuro, visto che il suo ritiro dal calcio giocato per forza di cose è sempre più vicino. Di questo ha parlato proprio l’ex attaccante del Napoli, che si è espresso in maniera chiara sul suo ritiro.

L’annuncio di Cavani: “Chiuderò la carriera al Boca”

Edinson Cavani guarda già oltre e ha già deciso quello che sarà il suo futuro. Dopo aver infatti esteso il suo contratto con il Boca Juniors, inizialmente in scadenza a fine 2024, l’uruguaiano ha annunciato che gli Xeneizes saranno la sua ultima squadra.

Ai microfoni di Diario Olè, infatti, l’uruguaiano ha parlato in questo modo: “Ho già detto che avrei concluso la mia carriera al Boca e penso che rispetterò questa volontà. Dobbiamo prepararci bene per il 2025“. Un atto d’amore verso il Boca Juniors, che lo ha accolto in un momento tutt’altro che semplice della sua carriera e che gli ha dato fiducia fin dal primo momento. Il nuovo contratto di Edinson Cavani ha la scadenza fissata nel 2026, quindi il bomber ex PSG giocherà fino a 39 anni e poi appenderà gli scarpini al chiodo. Con il Boca, inoltre, Cavani disputerà il prossimo giugno la prima edizione del nuovo Mondiale per Club, in cui i gialloblu sfideranno nel girone Bayern Monaco, Benfica e Auckland.

C’è ancora tempo per dire addio, c’è ancora tempo per goderci Edinson Cavani.