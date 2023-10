Catania-Avellino oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

Le informazioni sulla data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Catania-Avellino, match valevole per l’undicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Classica del sud la partita fra Catania ed Avellino che vede gli ospiti proiettati verso la testa della classifica. Un successo significherebbe tanto per i campani che si attesterebbero come minimo come anti Juve Stabia. Per i siciliani, invece, una vittoria darebbe nuova spinta dopo un periodo complicato. Si parte alle 16.00 in diretta su Sky Sport 256 e NOW.