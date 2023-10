Caso scommesse, Stefano Mauri: “Porre un freno alle soffiate. Basta con processi mediatici”

Stefano Mauri, ex centrocampista della Lazio al centro anche lui di casi scommesse nel passato, ha parlato di questo caso ai microfoni di TV Play. L’attenzione per l’ex laziale deve essere quella di non favorire processi mediatici e di mettere un freno alle soffiate.

Queste le sue parole: “Inutile dare giudizi adesso, con le indagini ancora in corso, io ho vissuto una situazione simile, nella quale i giornali lanciavano notizia prima ancora che ne venissi a conoscenza io o il mio avvocato, qualcosa di inconcepibile ma che puntualmente avviene. Oggi è Corona, anni fa un giornalista. “Bisogna porre un freno a queste soffiate, anche perché quando il tuo nome finisce sul giornale diventi immediatamente colpevole per l’opinione pubblica e certe etichette poi è difficile togliersele anche dopo l’assoluzione. Sono situazioni che poi influiscono sul campo, la squadra può reagire mostrando maggiore unità, ma di certo si tratta di pensieri in più nella testa dei calciatori“.