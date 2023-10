Caso scommesse, avvocato Di Cintio: “Le società non sono a rischio”

Cesare Di Cintio, avvocato esperto in diritti sportivi nazionali e internazionali, è intervenuto a SportMediaset sul caso scommesse. Queste le sue parole: “In una situazione come questa le società non dovrebbero rischiare nulla, a meno di un coinvolgimento diretto da parte dei massimi dirigenti. Solo in quel caso potrebbero esserci sanzioni per le società stesse. Per tutti gli altri il rischio è un’inibizione da almeno 6 mesi a 15.000 euro di multa. Per quanto riguarda il “rapporto” tra club e calciatore, c’è la possibilità di chiedere da parte della società, in base alla gravità dei fatti, una riduzione dell’ingaggio in alternativa alla rescissione contrattuale”.