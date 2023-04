Caso Galtier, interviene il figlio-agente: “Accuse di razzismo contro mio padre intollerabili. Risponderemo a breve”

Il mondo francese del calcio e del Nizza nello specifico sta vivendo ore particolare per il presunto motivo per cui Cristophe Galtier lasciò il Nizza tra il 2021 e il 2022. Sarebbe arrivata alla luce, infatti una email presunta in cui Galtier chiariva che uno dei motivi per cui sarebbe poi andato via fosse quello di troppi giocatori di colore in rosa. A difesa del tecnico attualmente al PSG, è accorso il figlio-agente che sul proprio profilo Instagram ha commentato l’accaduto con queste parole: “Grazie a tutti per il vostro supporto. Le accuse sono false e intollerabili. Non faremo mancare la nostra risposta“. La posizione di Galtier comunque dovrà essere spiegata anche allo stesso PSG che potrebbe decidere di esonerare il tecnico anche (ma non solo) per questo motivo.